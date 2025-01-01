Поезд в Прикамье насмерть сбил мужчину Погибший переходил пути в неположенном месте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночью 6 сентября на 1381 км перегона Григорьевская—Чайковская в Прикамье поезд сбил местного жителя 1992 г.р. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

«Машинист предпринял экстренные меры, однако предотвратить трагедию не смог. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных повреждений. Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий», — добавили в ЦМСУ на транспорте СКР.

По факту происшествия пермский следственный отдел ведомства организовал доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта). Ход и результаты контролируются надзорным органом.

В декабре 2024 года сообщалось, что на ст. Голованово в Перми поезд смертельно травмировал мужчину. Несчастный случай произошёл вечером. В транспортной прокуратуре напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Переходить пути можно только в разрешённых местах.

