Алёна Бронникова Вечером 27 декабря в Перми мужчину насмерть сбил поезд Проводится проверка Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Центральное МСУТ СКР"

Вечером 27 декабря на ст. Голованово в Перми мужчину насмерть сбил поезд. По факту происшествия прокуратура и следственный комитет проводят проверку.

«По предварительным данным, на 21 км станции Голованово Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель. Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ уточнили, что вследствие полученной травмы мужчина скончался. В данный момент проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В конце октября в Октябрьском округе Пермского края поезд насмерть сбил женщину. Машинист не смог избежать трагедии.

В транспортной прокуратуре напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Из-за высокой скорости поезд не может остановиться мгновенно. Переходить пути можно только в разрешённых местах.

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