Грузовой поезд в Пермском крае насмерть сбил женщину Поделиться Твитнуть

РЖД

Утром 31 октября в пермских социальных сетях появились сообщения о трагическом инциденте в Октябрьском округе Пермского края. Поездом насмерть был сбит человек. Об этом пишет perm.aif.ru.

Позже информация была подтверждена Центральным МСУТ СКР. «На Горьковской железной дороге, рядом со станцией Чад, грузовой поезд смертельно травмировал женщину», — рассказали в ведомстве, добавив, что машинист не смог избежать трагедии. В результате наезда пострадавшая получила тяжёлые травмы и скончалась на месте.

Следователи выехали в Чад для доследственной проверки по статье УК РФ, касающейся нарушений правил безопасности на железнодорожном транспорте. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств ЧП.

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