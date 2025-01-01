В Пермском крае 684 ребёнка воссоединились со своими семьями Поделиться Твитнуть

Пермский край демонстрирует высокие показатели среди регионов, участвующих в пилотном федеральном проекте «Вызов», цель которого — оказание помощи семьям, столкнувшимся с трудностями, и предотвращение попадания детей в специализированные учреждения. Об этом было заявлено на встрече губернатора Дмитрия Махонина с Марией Львовой-Беловой, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

В текущем году 684 ребёнка смогли вернуться в свои семьи, 182 из которых получили поддержку кураторов из региона. В настоящее время специалисты работают с 477 семьями, в которых воспитываются в общей сложности 715 детей.

Напомним, Мария Львова-Белова побывала в Пермском крае 9 сентября. С главой региона она обсудила вопросы профилактики детского и семейного неблагополучия и реализуемые в регионе инициативы в этой сфере.

