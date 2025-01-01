Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка и губернатор Прикамья провели рабочую встречу Мария Львова-Белова и Дмитрий Махонин обсудили реализацию проекта «Вызов» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае побывала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. На рабочей встрече с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным 9 сентября стороны обсудили вопросы профилактики детского и семейного неблагополучия и реализуемые в регионе инициативы в этой сфере.

В частности, Дмитрий Махонин рассказал о работе федерального спецпроекта «Вызов». Пермский край стал одним из пилотных регионов, в которых реализуется эта инициатива, направленная на помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Цель проекта — создать ситуацию, в которой дети остаются в семьях, а не попадают в детские дома.

Пермский край участвует в пилотной программе два года, и уже есть результаты: на 16% сократилось число случаев, когда родителей лишают родительских прав, на 12% стало меньше детей, которые остаются без попечения родителей.

Мария Львова-Белова разместила серию постов в своём канале в телеграме по результатам поездки в Прикамье.

Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка:

— Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин одним из первых поддержал наш пилотный проект по профилактике социального сиротства «Ноль-четыре». Сегодня мы видим результат — за два года количество детей до четырёх лет в стационарных учреждениях сократилось почти на 47%. В большинстве случаев они вернулись к близким. Этот показатель — один из лучших среди пилотных регионов. Логичным продолжением стал специальный проект «Вызов», направленный на сохранение детей всех возрастов в родных семьях. За девять месяцев благодаря своевременной поддержке родителей число детей в учреждениях региона сократилось на 9,8%. Это итог системных изменений. Созданы региональный и 43 муниципальных консилиума по вопросам нахождения детей в стационарах. Работают службы «Дети в семье», клубы «Устойчивая семья». На базе учреждений открыты кризисные отделения для помощи без разлучения. Запущена «семейная кубышка» для оперативной поддержки в трудной ситуации.

Дмитрий Махонин пояснил, что на результат в программе «Вызов» работают все участники системы профилактики — от опеки до системы здравоохранения. Подход, который используется в Пермском крае, уже рекомендован к внедрению другим регионам России. Сейчас рассматривается возможность расширения функционала Центров помощи детям. Особое внимание уделяется работе с общественными организациями.

Дмитрий Махонин поблагодарил Марию Львову-Белову за внимание к региону и помощь в подготовке специалистов.

