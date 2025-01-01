На СВО погиб житель Прикамья Виктор Шауров
Его похороны пройдут 11 сентября
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Кизеловского муниципального округа Прикамья Виктор Шауров. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице ВКонтакте.
Информация о жизни Виктора и обстоятельствах, когда он отправился на СВО и где погиб, не раскрывается. Известно, что он погиб в декабре 2024 года. Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
Виктора Шаурова похоронят 11 сентября. В последний путь его проводят в Свято-Никольском храме. Прощание начнётся в 13:00.
Ранее сообщалось, что 11 декабря пройдут похороны погибшего на СВО Александра Димитрюкова из Пермского края. Он был убит в мае 2024 года. Прощание с ним состоится на родине — в д. Шабуры Частинского округа.
