На СВО погиб житель Прикамья Виктор Шауров Его похороны пройдут 11 сентября

Фото: группа "Администрация Кизеловского муниципального округа" ВКонтакте

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Кизеловского муниципального округа Прикамья Виктор Шауров. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице ВКонтакте.

Информация о жизни Виктора и обстоятельствах, когда он отправился на СВО и где погиб, не раскрывается. Известно, что он погиб в декабре 2024 года. Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Виктора Шаурова похоронят 11 сентября. В последний путь его проводят в Свято-Никольском храме. Прощание начнётся в 13:00.

Ранее сообщалось, что 11 декабря пройдут похороны погибшего на СВО Александра Димитрюкова из Пермского края. Он был убит в мае 2024 года. Прощание с ним состоится на родине — в д. Шабуры Частинского округа.

