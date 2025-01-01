В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Александра Димитрюкова Прощание пройдёт в Частинском округе Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации при исполнении воинского долга погиб уроженец Частинского округа Александр Димитрюков. Об этом сообщили представители местной администрации в соцсетях.

Александр Димитрюков родился 21 августа 1980 года в д. Шабуры Частинского муниципального округа. По окончании школы выучился на электрогазосварщика, печника, каменщика и электрика. Работал в колхозе «Авангард», в сельскохозяйственной компании «Антар».

С ноября 2023 года принимал участие в боевых действиях, был награждён медалью «За Отвагу». Погиб в ходе СВО 11 мая 2024 года. У мужчины остались два сына.

Церемония прощания с Александром состоится 11 сентября в Шабуровском доме культуры. Начало митинга — в 14:00.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

В этот же день, 11 сентября, в Кудымкаре проходит прощание с погибшим на СВО Дмитрием Располовым. Он отправился в зону боевых действий в декабре 2024 года, с 16 марта числился пропавшим без вести, а позже был официально признан погибшим.

