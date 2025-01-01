В Перми в техническом режиме открылся лаундж-бар от владельца «Гедониста» Заведение носит название «Сая» Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Александра Ежова

В Перми по ул. Пермской, 33 в техническом режиме открыли лаундж-бар «Сая». Об этом в своём telegram-канале сообщает шеф-повар и основатель ресторана «Гедонист» Александр Ежов.

«Мы закончили стройку и готовы к запуску нового проекта. «Сая» — это продолжение философии нашего ресторана, воплощённое в новом формате», — написал Ежов.





Особенности заведения — премиальная табачная карта, авторский бар и специальное меню. Александр Ежов также добавил, что заведение открыто в техническом режиме, так как команда проекта хочет «отточить всё до идеала».





«Для нас важно ваше мнение, поэтому мы приглашаем первых гостей, чтобы в спокойной обстановке настроить сервис, кухню и атмосферу», — отметил он.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Перми создатели инди-ресторана Ruby поменяли концепцию заведения. Как сообщается в соцсетях проекта, владельцы не смогли получить лицензию на реализацию алкогольной продукции, поэтому заведение работает в формате кафе.

