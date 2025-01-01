Инди-ресторан Ruby в Перми откроют с изменённой концепцией Заведение будет функционировать в формате кафе Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Леной Ажгихиной

В Перми создатели инди-ресторана Ruby поменяли концепцию заведения. Как сообщается в соцсетях проекта, владельцы не смогли получить лицензию на реализацию алкогольной продукции.

«Друзья, как бы мы не старались открыть винный ресторанчик и привозить для вас классные бутылки — ничего не вышло. На самом финише мы узнали, что получить лицензию в помещении, где запускаем Ruby, пока нельзя», — написано в сообщении.





Заведение будет функционировать в формате кафе, где «с 9 утра — завтраки на новой красивой кухне, в обед — домашняя паста и луковый суп, а вечером — лёгкий вайб европейского кафе». В меню бара — безалкогольные напитки — миксы, а также напитки на основе чая, содовой, травяных настоев.





Кроме того, основатели запустят Wine Lovers Club, в рамках которого можно принести бутылку вина «из личной коллекции или соседней винотеки».





Напомним, основателями Ruby являются кондитер и шеф-повар Лена Ажгихина, рестораторы Андрей Ажгихин и Максим Белов (Caramella Patisserie, Caramella Bistro, Mirage Cafeteria). Заведение расположено в Тополевом переулке, 5.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.