Алина Наумова В Перми откроется инди-ресторан Ruby от создателей Сaramella и кофейни Mirage Заведение расположится в Тополевом переулке, 5 Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Леной Ажгихиной

В Перми открывается новый инди-ресторан Ruby, основателями которого являются кондитер и шеф-повар Лена Ажгихина, рестораторы Андрей Ажгихин и Максим Белов (Caramella Patisserie, Caramella Bistro, Mirage Cafeteria). Об этом «Новому компаньону» рассказала Лена Ажгихина.

Меню проекта состоит из сочетаний и техник разных культур: хлеб собственного производства, паста ручной работы и десерты с французским характером, а также закуски, стартеры и горячие позиции.

Фото предоставлено Леной Ажгихиной





Команда Ruby состоит из тех, кто уже работал вместе. Шеф-поваром заведения является Лена Ажгихина, винную карту курирует сомелье Саша Чекрышкин, а за процессы отвечает операционный шеф Никита Мальцев. Коктейльной картой и кофе занимается бар-менеджер Катя Доткина, ранее работавшая за баром в Caramella.

Само пространство, как отмечают авторы проекта, напоминает инди-трек — «не громкий, но цепляющий своим шармом и мелодичностью». Концепцию проекта и его визуальный образ разработали архитектурное бюро Aurore и студия Non-Objective: заведение наполнено полупрозрачными объектами, насыщенным красным, матовыми поверхностями и металлическим блеском.

Также в концепции много деталей — стулья из тёмного дерева контрастируют с зеркалами и хрустальными нитями, серебряные элементы — с высокой барной стойкой, а стальная окантовка соседствует с выразительной посудой.





«Весь дизайн складывается в сценографию, где свет, текстура, формы и визуальный язык создают не фон, а среду, в которой героем, помимо Руби и её друзей, становится сам гость», — рассказали «Новому компаньону» авторы проекта.





Заведение появится в Тополевом переулке, 5. Точной даты открытия нет, проект откроет двери для гостей летом этого года. Режим работы — ежедневно с 12:00 до 00:00.

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