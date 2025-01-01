По цене бензина Пермский край опустился на шестое место в ПФО За неделю литр топлива подорожал на 3 копейки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю, с 26 августа по 1 сентября, в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 3 коп., достигнув 61,42 руб. за литр. Такие данные опубликовал Росстат.

АИ-92 подрожал на 3 коп., до 58,36 руб. за литр, АИ-95 — на 3 коп., до 63,51 руб. Цена АИ-98 держится на одном уровне несколько недель — 86,1 руб. Дизельное топливо в Прикамье не изменилось в цене и стоит 71,94 руб. за литр.

Отметим, по средней цене бензина Пермский край опустился на шестое месте в ПФО. Прикамье опередили Пензенская область (61,53 руб. за литр), Республика Марий Эл (61,59 руб.), Самарская область (61,79 руб.), Нижегородская область (61,99 руб.), Саратовская область (62,34 руб.). На прошлой неделе Прикамье было на третьем месте, а несколько недель назад на первом. По цене дизельного топлива Пермский край удерживает первенство в округе.

Со 2 по 8 сентября 2025 года цены на автомобильный бензин изменились в 71 субъекте Российской Федерации. Заметнее всего топливо подорожало в республиках Ингушетия (+6,1%) и Дагестан (+3,3%). Снижение цен было зафиксировано в Приморском крае (-0,2%).

