Литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на шесть копеек Поднялось в цене и дизельное топливо

Константин Долгановский

За неделю, с 26 августа по 1 сентября, в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 6 коп., достигнув 61,39 руб. за литр. Такие данные опубликовал Росстат.

АИ-92 подрожал на 5 коп., до 58,33 руб. за литр, АИ-95 — на 6 коп., до 63,48 руб. Цена АИ-98 осталась на том же уровне, что и неделю назад, — 86,1 руб. Дизельное топливо в Прикамье подорожало на 5 коп., теперь его литр стоит 71,94 руб.

Отметим, по цене бензина Пермский край находится на втором месте в ПФО после Нижегородской области, где литр на прошлой неделе стоил в среднем 61,5 руб. (+5 коп.). По цене дизельного топлива Прикамье удерживает первенство в округе.

С 26 августа по 1 сентября 2025 года цены на автомобильный бензин изменились в 69 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего топливо подорожало в Чеченской Республике (+6,4%) и Республике Дагестан (+3,2%). Снижение цен было зафиксировано в Липецкой области (-0,1%).

