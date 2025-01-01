На расселение аварийных домов Прикамье получит из федерального бюджета 1,27 млрд рублей До конца 2026 года планируется переселить более 2 тысяч жителей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края получило одобрение на выделение 1,27 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья. Соответствующее заявление сделал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Финансирование будет направлено на расселение домов, признанных непригодными для проживания после 1 января 2017 года. Эта инициатива является частью нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», в котором участвуют все регионы страны.

По словам Хуснуллина, на общую сумму 2,28 млрд руб. одобрены заявки шести регионов, что позволит переселить около 3,7 тыс. человек из 52,6 тыс. кв. м аварийного жилья.

В Минстрое Пермского края сообщили, что до конца 2026 года, в рамках первого этапа программы, планируется переселить 2153 жителя, расселив более 32 тыс. кв. м.

Реализация начнётся в текущем году, и в скором времени будет подписан договор между Фондом развития территорий и правительством региона. Программа рассчитана до 2031 года и предполагает расселение 24 тыс. человек в шесть этапов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.