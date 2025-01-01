Пермяков напугал чёрный дым в районе Разгуляя Поделиться Твитнуть

В среду, 10 сентября, в социальных сетях и телеграм-каналах Перми разошлись фотографии чёрного дыма, поднимающегося вверх в районе Разгуляя. В ГУ МЧС по Пермскому краю прокомментировали происшествие.

По данным пресс-службы ведомства, причиной дыма был пожар, вспыхнувший в заброшенном гараже на ул. Петропавловской. Огнеборцы выехали на место происшествия и ликвидировали возгорание.

«Пострадавших нет», — отметили в ГУ МЧС по региону.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с начала года в Прикамье произошло восемь возгораний при просушке овощных ям. Во время несчастных случаев пострадали два человека.

