С начала года в Прикамье произошло восемь возгораний при просушке овощных ям Во время несчастных случаев пострадали два человека

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В последнее время отмечается рост числа несчастных случаев, связанных с обустройством овощных хранилищ. Так, с начала 2025 года в Пермском крае зафиксировано 8 возгораний, в результате которых пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В течение этого года четырёх человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

МЧС России напоминают: не применяйте открытое пламя для сушки и обеззараживания помещений, обеспечьте постоянный приток свежего воздуха и регулярное проветривание естественным способом, а также тщательно проверяйте электропроводку и используйте только сертифицированные осветительные приборы.

Чтобы уберечь себя и своих близких от опасности, нужно следовать рекомендациям МЧС России, отметили в ведомстве.

