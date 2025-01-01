В МЧС предупредили о туманах в Прикамье 11 сентября
Пермский ЦГМС проинформировал о неблагоприятной метеорологической обстановке 11 сентября. В некоторых частях края вероятен туман.
В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю посоветовали автомобилистам придерживаться безопасной скорости и интервала, избегать резких движений рулем и торможения. Необходимо учитывать состояние дороги при движении.
Пешеходам необходимо проявлять осмотрительность при переходе дороги. «Просим быть бдительными и осторожными», — обратились в МЧС к жителям Прикамья.
Для вызова экстренных служб нужно использовать номер «01» со стационарного телефона или «101» и «112» с мобильного — звонок бесплатный. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.
