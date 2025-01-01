Жители Пермского края стали чаще интересоваться ремонтом техники Apple Спрос на услугу вырос на 38% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-августе 2025 года интерес к обслуживанию iPhone в Пермском крае вырос на 38%, в Перми — на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такими данными поделился сервис «Авито Услуги».

Владельцы ищут на платформе услуги по замене битого дисплея, быстро разряжающегося аккумулятора или разъёма для зарядки, по ремонту западающих кнопок или просушиванию устройств после попадания влаги внутрь корпуса. Также в сервис обращаются по вопросам обновления или переустановки операционной системы macOS и восстановления утраченных данных с жёстких дисков.

Мастера предлагали свою помощь по ремонту и обслуживанию компьютеров и ноутбуков Apple по региону на 24% активнее, в Перми — на 34%. В качестве услуг пользователям предлагают замену дисплея, памяти или аккумулятора, ремонт разъёмов или материнской платы, очистку системы охлаждения.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2025 года в Перми подешевели iPhone 13 Pro — на 30%, до 41 тыс. руб. iPhone 14 Pro — на 29%, до 55 тыс. руб., iPhone 13 — на 25%, до 36 тыс. руб.





