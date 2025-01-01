В Перми готовится к открытию федеральная сеть пивных баров ВееrGаrаgе Компания ищет партнёра в краевой столице Поделиться Твитнуть

В Перми может открыться федеральная сеть пивных баров ВееrGаrаgе. Собственники бизнеса ищут партнёра, который откроет франшизу в городе. Соответствующие объявления размещены на платформе «Авито».

Заведение работает как паб и как магазин. В нём есть кухня и посадочная зона для гостей, поэтому бар сможет работать круглосуточно. Средний чек заведения — 2000-2999 руб.





Площадь бара составит 100 «квадратов», штат — 6-8 человек. Будущему собственнику франшизы обещают полную поддержку и сопровождение, помощь с поиском помещения для аренды. Кроме того, в компании готовы предоставить поставщиков оборудования и продукции, а также сделать 3D-проект заведения и заняться проектировкой мебели.





Ранее «Новый компаньон» писал , что бар Etc (Пермь, ул. Краснова, 1б) запустил специальное меню к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Информация об этом появилась в Telegram-канале бара «Любительская энология».

