Пермский бар запустил спешл-меню к 100-летию Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

фото из Telegram-канала бара «Любительская Энология»

Бар Etc (Пермь, ул. Краснова, 1б) запустил специальное меню к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Информация об этом появилась в Telegram-канале бара «Любительская энология».

Шеф-повар Георгий Боталов отметил, что это меню имеет для него особое значение: «Мой отец родом из Коми-Пермяцкого округа, и эти вкусы знакомы мне с детства. Я стремился показать их не только как историческое наследие, но и как часть современной кулинарии. Коми-пермяцкая кухня способна быть актуальной и привлекательной в наши дни, если ее правильно интерпретировать и представить».

Специальное меню включает в себя оригинальные блюда: шаньга с картофелем и жареными огурцами, рулет из курятины с куриным жу; салат с соленьями и домашней колбасой из печи, а также полба с телячьими щёчками и маринованными патиссонами. Это уникальное предложение действует с текущей недели до конца сентября.

Как сообщал «Новый компаньон», 30 сентября в Перми пройдёт фестиваль «Дикоросы» (для всех возрастов). В рамках фестивальной программы будет организован большой стол длиной 15 м с традиционными коми-пермяцкими яствами. Событие приурочено к празднованию векового юбилея Коми-Пермяцкого округа. Дворик по ул. Пермской, 55 станет центром торжеств, где посетители смогут отведать угощения, приготовленные шеф-поварами Перми и Кудымкара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.