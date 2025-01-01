В Перми из-за ремонта теплосетей ограничат движение по улице Беляева Участок перекроют на неделю Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Перми движение по ул. Космонавта Беляева временно перекроют для любого вида транспорта. Причина ограничений — ремонтные работы на теплосетях. Об этом сообщается в распоряжении краевого министерства дорог и транспорта.

Отмечается, что ограничения коснутся участка от дома №204 по ул. Космонавта Беляева до ул. Архитектора Свиязева. Движение транспорта будет прекращено ровно на неделю: с 8 утра субботы, 20 сентября, до 8 утра 27 сентября.





Ограничения на участке связаны с ремонтными работами на теплосетях, которые проведёт подрядчик ООО «Максимум». Исполнителю необходимо также обеспечить проход пешеходов и проезд спецтранспорта к месту проведения работ.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в связи с обновлением трамвайных линий движение по ул. Белинского в Перми будет временно ограничено

