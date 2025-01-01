Из-за ДТП на шоссе Космонавтов в Перми скопилась длинная пробка
На перекрёстке с улицей Плеханова столкнулись две «легковушки»
На перекрёстке ш. Космонавтов и ул. Плеханова произошло ДТП — столкнулись два легковых автомобиля, передаёт «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» в своём telegram-канале. В связи с этим на участке скопилась длинная пробка.
По данным геосервиса «Яндекс Карты», из-за автоаварии перекрыты две полосы в сторону перекрёстка ш. Космонавтов и ул. Стахановской — правый и средний ряд. В настоящее время бордовым цветом подсвечен участок по ш. Космонавтов, скопление машин также присутствует и в обратную сторону. Ограничено движение и на выезде с ул. Плеханова.
В целом пробки в Перми оцениваются в четыре балла.
Ранее «Новый компаньон» также писал, что 8 сентября в Перми в районе Коммунального моста скопилась длинная пробка. По данным очевидцев, всему виною стало ДТП, произошедшее на перекрёстке улиц Спешилова и Борцов Революции.
