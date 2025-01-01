На Борцов Революции и Коммунальном мосту в Перми скопилась длинная пробка По данным очевидцев, всему виною стало ДТП Поделиться Твитнуть

В Перми в районе Коммунального моста скопилась длинная пробка. По данным telegram-канала «ЧП Пермь», всему виною стало ДТП, произошедшее на перекрёстке улиц Спешилова и Борцов Революции.

Согласно данным геосервиса «Яндекс Карты», в данный момент затруднено движение на ул. Борцов Революции в обе стороны. «Бордовым» горит участок от въездного знака «Средняя Курья» до остановки «Борцов Революции». В обратную сторону большое количество машин скопилось от съезда к ул. Торфяной до перекрёстка с ул. Спешилова. Сам Коммунальный мост подсвечен «зелёным». При этом в 2ГИС указано, что участок Коммунального моста в сторону центра серьёзно загружен — он светится «красным».





Ранее «Новый компаньон» также писал , что 5 сентября на перекрёстке улиц Спешилова и Борцов Революции произошла автоавария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В связи с этим, как передаёт telegram-канал ГКУ «ЦБДД Пермского края», на Коммунальном мосту затруднено движение в сторону Закамска.

