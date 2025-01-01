Из-за ДТП на Коммунальном мосту в Перми скопилась длинная пробка Столкнулись автобус и «легковушка» Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал ГКУ “ЦБДД Пермского края”.

В Перми на перекрёстке улиц Спешилова и Борцов Революции произошла автоавария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В связи с этим, как передаёт telegram-канал ГКУ «ЦБДД Пермского края», на Коммунальном мосту затруднено движение в сторону м/р Закамск.

«Внимание, водители! ДТП на перекрестке ул. Спешилова — ул. Борцов Революции! Затруднено движение на выезд из города! Учитывайте при планировании маршрута», — написано в сообщении.





По данным «Яндекс Карт», ул. Спешилова (Коммунальный мост) полностью подсвечен «бордовым» цветом, таким же окрашен и участок по ул. Борцов Революции. Отмечается, что ДТП ограничило движение в среднем и левом рядах.





Пробка растянулась и до центра города. В настоящее время затруднено движение по ул. Попова в сторону Коммунального моста, участок также подсвечен «бордовым».





После проезда перекрёстка улиц Спешилова — Борцов Революции движение свободное — участок светится «зелёным» цветом.





В целом пробки в Перми оцениваются в пять баллов.

