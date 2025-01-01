В минобре Прикамья рассказали о нехватке педагогов в регионе Наиболее востребованы педагоги-психологи, логопеды, дефектологи и соцпедагоги Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В министерстве образования Пермского края прокомментировали ситуацию с нехваткой учителей в школах региона. Ранее глава краевого минобра Раиса Кассина заявила, что дефицит педагогов в школах составляет 0,9%.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ведомства, сейчас в Пермском крае наиболее востребованы педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, соцпедагоги, а также учителя английского языка, русского языка и литературы, физики, математики и учителя начальных классов.

«Перед началом учебного года эти вакансии закрываются путём перераспределения педагогической нагрузки внутри коллектива и приёма новых работников, так как каждая школа делает всё возможное, чтобы учебный процесс не прерывался. Также со стороны краевого правительства инициируются различные проекты, которые привлекают педагогические кадры и помогают школам закрыть потребность», — рассказали в минобре региона.

В частности, это проект «Земский учитель» и образовательный проект «Открытый университет», направленный на профессиональную ориентацию и профильное обучение учащихся 10-11 классов. Его реализует краевой минобр совместно о с шестью ведущими вузами, в том числе с педагогическим университетом.

В числе прочих мер — открытие профильных психолого-педагогических классов в школах, заключение целевых договоров, с этого года открылся лицей при педагогическом университете, введены программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, идет работа краевой онлайн-школы (в 2025/26 учебном году организована работа по проведению учебных занятий в 38 общеобразовательных организациях, их филиалах и структурных подразделениях, привлечено к работе 18 «сетевых» педагогов).

Напомним, во время прямого эфира, посвящённого подготовке к новому учебному году, Раиса Кассина заявила , что в Пермском крае «ситуация с нехваткой учителей выравнивается, становится близкой к норме», а педагоги в школах «в среднем работают на полторы ставки».

