В двух населённых пунктах Прикамья отключат телевидение Ограничения будут действовать 19 сентября

Фото из архива ИД "Компаньон"

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил о кратковременных отключениях средств телевещания в нескольких населённых пунктах Пермского края. Ограничения начнут действовать в пятницу, 19 сентября.

По информации Пермского филиала РТРС, 19 сентября в селе Верх-Суксун Суксунского округа будет временно приостановлено телевещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2. Отключение запланировано с 10:00 до 16:00.





Кроме того, в тот же день в посёлке Тёплая Гора Горнозаводского района также произойдёт отключение вещания тех же цифровых пакетов. В этом случае вещание будет приостановлено с 11:00 до 17:00.





Как ранее писал «Новый компаньон», в последний раз отключения средств теле- и радиовещания в ряде городов и населённых пунктов Пермского края проводились в середине прошлого месяца, с 11 по 17 августа.

