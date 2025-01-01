В ряде городов Прикамья временно отключат радио и телевидение Ограничения коснутся Бисера, Куеды и Добрянки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил о кратковременных отключениях средств теле- и радиовещания в нескольких населённых пунктах Пермского края. Ограничения будут действовать на следующей неделе, с 11 по 17 августа.

По информации Пермского филиала РТРС, телевещание цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 будет приостановлено во вторник, 12 августа, с 11 утра до 5 вечера по местному времени в п. Бисер.





В среду, 13 августа, с 11 утра до 6 вечера в п. Куеда отключат цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2.





Кроме того, в четверг, 14 августа, с 10:00 до 16:00 в Добрянке отключение коснётся цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также радио «Соль ФМ».





Ранее «Новый компаньон» также писал, что Пермский краевой РТПЦ уведомил о предстоящих непродолжительных перерывах в трансляции теле- и радиоканалов в ряде населённых пунктов Прикамья на неделе с 4 по 10 августа.

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