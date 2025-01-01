В ряде городов Пермского края отключат радио и телевидение Поделиться Твитнуть

Пермский краевой РТПЦ уведомляет о предстоящих непродолжительных перерывах в трансляции теле- и радиоканалов в ряде населённых пунктов Прикамья на неделе с 4 по 10 августа.

Так, в Чусовом 5 августа с 9 утра до 6 вечера по местному времени будет приостановлено вещание цифровых мультиплексов РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанции «Радио России».

В Красновишерске отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» запланированы с 6 по 8 августа с 9:00 до 18:00, но общая длительность перерывов не превысит 9 часов.

В Юго-Камском 7 августа с 10:00 до 16:00 временно прекратится трансляция цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2.

В Чёрмозе 8 августа с полудня до 17:00 ожидается отключение цифрового пакета РТРС-2, общей продолжительностью не более 4 часов.

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