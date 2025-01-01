Пермь вошла в топ-5 мегаполисов по росту цен на новостройки К началу осени стоимость квадратного метра составила 162 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в топ-5 российских городов-миллионеров по росту цен на новостройки. По данным классифайда «Витрина недвижимости Restate», к началу осени стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости краевой столицы достигла 162,2 тыс. руб., прирост составил 8,7%.

«Новостройки формируют динамику: резкие колебания цен происходят именно в сегменте новых квартир, вторичный рынок остаётся стабилизирующим фактором, сдерживая крайние колебания. Фактор спроса: рост цен фиксируется там, где сохраняется миграционный приток и высокий инвестиционный интерес. В городах-аутсайдерах наблюдается либо перегрев предыдущих лет, либо снижение привлекательности для покупателей», — отметили эксперты.

Лидерами по росту цен стали Воронеж (+23,2%, до 143,4 тыс. руб./кв. м), Москва (+16,4%, до 458,8 тыс. руб.), Уфа +13,3%, до 202,9 тыс. руб.) и Нижний Новгород (+13,1%, до 223,6 тыс. руб.). Снижение цен зафиксировано в пяти городах: Новосибирске (-14%), Казани (-13,9%), Волгограде (-12,4%), Краснодаре (-9,4%) и Челябинске (-0,6%).

В августе на кадастровый учёт в Перми поставили три новых жилых дома и жилой комплекс общей площадью 55,1 тыс. кв. м. В частности, дом в ЖК «Камаполис» (Дзержинского, 29б), дом в ЖК «Патриот» (ул. Целинная, 59, к. 1), дом в ЖК «Ясно дом» (ул. Есенина, 9а, к. 2) и ЖК «Логика» (ул. Лифанова, 38).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.