В Прикамье на кадастровый учёт поставили три многоквартирных дома и жилой комплекс Их общая площадь более 55 тысячи «квадратов»

В августе этого года Управление Росреестра по Пермскому краю внесло в государственный кадастр учёта три жилых дома и жилой комплекс, расположенные в Перми. Информация обо всех объектах недвижимости была оперативно добавлена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в течение короткого срока — от одного до двух рабочих дней с момента получения электронных документов в Управление Росреестра по Пермскому краю.

Совокупная площадь этих строений составляет 55 127,1 кв м, в которых насчитывается 957 квартир.

Среди них — дом в ЖК «Камаполис», возведенный в рамках проекта комплексного развития территории по адресу: ул. Дзержинского, 29 б (326 помещений, общей площадью 23 549,9 кв. м, в том числе 247 квартир).

Также зарегистрирован многоквартирный дом в ЖК «Патриот», расположенный в Мотовилихинском районе, микрорайон Вышка-2, по адресу: ул. Целинная, 59, корпус 1 (279 помещений, общей площадью 14 735,2 кв. м, включая 276 квартир) с удобной инфраструктурой для жильцов.

Ещё один многоквартирный дом — в ЖК «Ясно дом» по адресу: ул. Сергея Есенина, 9 а, корпус 2 (279 помещений, общей площадью 10 440 кв. м, в том числе 276 квартир) с современной архитектурой и расположенный рядом с парками.

Кроме того, поставлен на кадастровый учёт ЖК «Логика» по ул. Лифанова, 38 (160 помещений, общей площадью 6 402 кв. м, включая 158 квартир) с продуманной планировкой и развитой социальной инфраструктурой.

В соответствии с новыми законодательными нормами, застройщики теперь самостоятельно осуществляют регистрацию прав собственности на помещения в новостройках в электронном виде и передают дольщикам выписку из ЕГРН, подтверждающую это. Это упрощает процесс получения документов и избавляет дольщиков от лишней бумажной работы.

