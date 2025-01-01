Самую высокую зарплату в Перми предложили монтажнику по подключению интернета Соискателю предложили зарплату до 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре в Перми самой высокооплачиваемой вакансией стал монтажник по подключению интернета. Об этом сообщает сервис SuperJob. Кандидату предлагают зарплату от 130 до 200 тыс. руб. в месяц, а также премии, полис ДМС, компенсацию топлива и других расходов по выбору соискателя.

Второе место, по итогам анализа, заняла вакансия мастера бригады отделочных работ. Строительная компания предлагает будущему сотруднику зарплату от 130 тыс. руб. Также в топ-5 вошли вакансии главного инженера проекта на производстве химической продукции (от 120 тыс. руб.), инженера по эксплуатации зданий (от 104 тыс. руб.) и руководителя торгового сектора в компании по продаже товаров для строительства (от 102 тыс. руб.).

Самые лучшие предложения в сентябре — в ретейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, здравоохранении и ИТ.

Ранее сообщалось, что за месяц компании Пермского края открыли 17,4 тыс. вакансий, что на 25% ниже, чем в прошлом году. Медиана предлагаемой зарплаты в регионе увеличилась на 1,3% за месяц, до 67,8 тыс. руб.

