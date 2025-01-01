Предлагаемая зарплата в Прикамье выросла на 1,3% На рынке труда региона наблюдается умеренная конкуренция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали основные тенденции рынка труда в Пермском крае в августе и определили изменения в уровне конкуренции, запросах работодателей, активности соискателей и предлагаемых зарплатах.

В начале сентября на рынке труда Пермского края наблюдается умеренная конкуренция. На каждую открытую вакансию в регионе приходится 5,9 резюме, что на 0,5 пункта больше, чем месяцем ранее. Это ниже среднего значения по России на 0,2 пункта. Если этот показатель опускается ниже 4, это свидетельствует о явном дефиците кадров.





Работодатели показывают снижение активности: за месяц компании открыли 17,4 тыс. вакансий, что на 25% ниже, чем в прошлом году. В России же показатель упал на 27%.





Снизилась и активность соискателей. В августе они создали или обновили 102,3 тыс. резюме, что на 3% больше, чем месяцем ранее. В годичной же динамике рост составил 26%.





Медиана предлагаемой зарплаты в регионе увеличилась на 1,3% за месяц и составила 67,8 тыс. руб. Это превышает ожидания, которые остаются на уровне 60 тыс. руб.





В целом по России предлагаемая зарплата составила 80 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.