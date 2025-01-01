Полномочия Сергея Неганова в избиркоме Прикамья прекратят досрочно Нового члена крайизбиркома должны назначить до 15 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с кончиной члена избирательной комиссии Пермского края Сергея Неганова его полномочия будут прекращены досрочно. Об этом говорится в соответствующем проекте указа губернатора Дмитрия Махонина.

В документе сообщается, что администрация губернатора должна организовать приём предложений о назначении нового члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в период с 10 по 15 сентября 2025 года.

Как писал ранее «Новый компаньон», руководитель регионального государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов ушёл из жизни 6 сентября после продолжительной болезни.

Он родился в Перми в 1968 году. В 1992-м окончил исторический факультет Пермского университета, где впоследствии, с 1998 по 2013-й, преподавал. С 1999 года руководил управлением внутренней политики в администрации губернатора, отвечая за организацию выборов и взаимодействие с политическими партиями, религиозными организациями и общественными движениями. С 2015 года занимал должность руководителя Пермского архива социально-политической истории.

Сергей Неганов является автором 132 научных публикаций и возглавлял Пермское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Более 18 лет своей профессиональной деятельности он посвятил работе в избирательных комиссиях различных уровней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.