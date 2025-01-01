Алёна Бронникова Для автомоек в Перми разработали три типовых варианта внешнего вида Владельцев обяжут привести объекты в соответствие с новыми правилами Поделиться Твитнуть

Фото: проект решения Пермской городской думы / gorodperm.ru

Администрация Перми подготовила проект внесения изменений в Правила благоустройства города, которыми вводятся требования к внешнему виду автомоек. Проект решения опубликован на сайте мэрии.

Документом предлагаются три варианта отделки павильонов в белых и серых оттенках. Объекты должны быть не менее 8 и не более 25 м длиной, не менее 6 и не более 15 м шириной, а также не более 6 м высотой, выполнены из несущих сварных металлических конструкций, с простым прозрачным остеклением с антивандальным покрытием, без тонирования. Панели для отделки фасадов должны быть металлическими или композитными, для идентификации допускается использование типовых знаков в виде шланга, капли с отражением автомобиля, геометки, мыльных пузырей и подобных изображений из металла или композита.

Фото: проект решения Пермской городской думы / gorodperm.ru

Фото: проект решения Пермской городской думы / gorodperm.ru

В случае принятия решения, новые требования вступят в силу с 1 марта 2026 года. Владельцам объектов до 1 января 2027 года даётся время привести их в соответствие правилам.

Ранее «Новый компаньон» писал о планах по введению новых требований к автостоянкам в Перми. Изменения вступили в силу с 1 сентября.

