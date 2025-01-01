В Перми изменят требования к автостоянкам Депутаты примут решение на майской пленарке Поделиться Твитнуть

В ограничении пребывания индивидуального автотранспорта в центре Перми надо делать следующий шаг: разделение на резидентов, абонентов и временно приезжающих

Константин Долгановский

На комитете Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты обсудили вопрос о новых требованиях к автостоянкам в краевой столице. Начальник департамента земельных отношений мэрии Лариса Пьянкова представила дорожную карту по приведению внешнего вида этих объектов в соответствие с Правилами благоустройства. Ранее в думу поступил соответствующий проект решения.

По данным чиновницы, в прошлом году представители администрации провели встречи с предпринимателями-арендаторами участков под автостоянки. Было решено, что обязательный перечень элементов автостоянки будет разделён на основные и дополнительные элементы. Всего в перечне дорожной карты 51 участок. В настоящее время у администрации заключены 38 договоров на предоставление земельных участков в аренду.

Из презентации Ларисы Пьянковой

К основным элементам автостоянки будут относиться вид покрытия (асфальт, бетон, щебень, иное твердое покрытие, озелененные полосы) и осветительное и информационное оборудование, а к дополнительным — ограждение территории по периметру, пост охраны, место (площадка) накопления отходов и санузел. При этом поступило предложение исключить пункт про разделительные элементы (разметка машиномест).

На территориях, расположенных в границах городского центра и обращенных на территорию общего пользования, а также на территориях, обращенных на улицы особого градостроительного значения, газонная решетка должна составлять не менее 30 % или озелененные полосы/газоны не менее 15 %, а на иных территориях — любое твердое покрытие. В случае использования щебня по периметру применяется бордюрный камень.

Дополнительное оборудование автостоянок выглядит следующим образом:

из презентации Ларисы Пьянковой

Как пояснил «Новому компаньон» депутат гордумы Алексей Овчинников, раз в квартал думцы рассматривают, какую работу мэрия проводит по мониторингу автостоянок на соответствие правилам благоустройства.

«Если они не соответствуют, то дается предписание. Если предписание не исполняется, то договор расторгается. Цель — повторно вовлечь участок, если возможно, то есть реализовать его на торгах и принести деньги для бюджета города. Либо стоянка должна быть соответствовать и приведена в соответствии с правилами благоустройства», — отметил депутат.

Члены комитета одобрили решение и рекомендовали его к рассмотрению на майской пленарке думы. Если это решение будет утверждено, то новые правила для автостоянок вступят в силу с 1 сентября этого года. Переходный период составит полгода.

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