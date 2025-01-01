С пермских безбилетников судебные приставы взыскали 3 млн рублей Всего в 2025 году было открыто 1,5 тысячи дел Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

С января по август 2025 года в управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю было открыто 1,5 тыс. дел, связанных со взысканием штрафов с безбилетных пассажиров. Приставы добились взыскания почти 3 млн руб. с граждан, уклонявшихся от оплаты проезда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в настоящее время в Перми размер штрафа за безбилетный проезд составляет 2,5 тыс. руб. При повторном нарушении в течение года сумма увеличивается до 5 тыс. руб.

Законодательство предоставляет нарушителю 60 дней для добровольной оплаты штрафа. В случае неуплаты материалы передаются в службу судебных приставов. Сотрудник ведомства инициирует исполнительное производство и применяет меры принудительного взыскания, включая арест банковских счетов должника. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, неоплаченный вовремя штраф может быть увеличен вдвое, а нарушитель может быть подвергнут административному аресту на срок до 15 суток или привлечен к обязательным работам на срок до 50 часов.

