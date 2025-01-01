Алёна Бронникова Оборот пермских предпринимателей на маркетплейсах за год вырос на 26% Количество активных продавцов на Ozon в регионе выросло до 6,5 тысячи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оборот предпринимателей Пермского края на маркетплейсе Ozon в первой половине 2025 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

«За первое полугодие 2025 года количество активных продавцов на Ozon в Пермском крае выросло на 28% — их уже более 6,5 тыс. А оборот пермских предпринимателей на площадке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал больше на 26%», — отметили в компании.

Чаще всего на платформе жители региона покупают товары для стройки и ремонта, товары для дома, а также продукцию из категории «Красота и здоровье». Наблюдается рост интереса к покупке продуктов питания: за год количество таких покупок в штуках выросло на 73%, при этом средний чек сократился на 11%.

Среди самых быстрорастущих по объёмам продаж стали печенье, сухофрукты и индейка. Стабильно популярны кофе, чай, специи, растительное масло, крупы и вода.

Как писал «Новый компаньон», эксперты и представители рынка отмечают тренд на онлайн-покупки и прогнозируют их дальнейшее развитие. В частности, федеральный ретейлер «Лента» по итогам первого полугодия зафиксировал рост онлайн-продаж на 16,6% год к году, до 18,2 млрд руб., рост собственных сервисов компании составил 65,6%.

