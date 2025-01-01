В Перми изъяли земельный участок в районе ДКЖ под комплексное развитие территории Его площадь составляет 1 тысячу квадратных метров Поделиться Твитнуть

ДКЖ ПАРК / фото: ГК «Кортрос»

Минимущества Пермского края приняло решение об изъятии земельного участка и расположенного на нём дома в 89,8 кв. м для муниципальных нужд, который находится в районе ДКЖ. Соответствующий приказ размещён на сайте ведомства.

«Принято решение об изъятии земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410755:14, площадью 1000 кв. м, и расположенного на нём объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 59:01:4410755:258, площадью 89,8 кв. м, в целях реализации договора о комплексном развитии территории жилой застройки в микрорайоне «Дом культуры железнодорожников» в Дзержинском районе Перми», — говорится в документе.

Как ранее писал «Новый компаньон», осенью этого года в м/р ДКЖ компания «Кортрос-Пермь» планирует приступить к реализации крупномасштабного проекта КРТ, который является одним из самых больших в регионе.

Ранее, в апреле 2024 года, московский девелопер «Кортрос» выиграл конкурс, организованный краевым министерством строительства, получив возможность осуществить комплексное развитие территории в районе ДКЖ. Участок площадью 25,3 га расположен между улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса.

В соответствии с планами застройщика, на этой территории будет возведено около 200 тыс. кв. м жилья, а также необходимые объекты социальной инфраструктуры и дорожное хозяйство. Проект предполагает строительство современной школы, рассчитанной на 1400 учеников, и детского сада на 200 воспитанников, а также обустройство более десяти скверов и общественных пространств. Для реновации потребуется переселение жильцов и снос устаревших и аварийных зданий.

