Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский музей современного искусства выбрал расписных медведей для музейной коллекции Завершился проект «Красим» Поделиться Твитнуть

"Техно-коми" и его авторы. Фото: музей ПЕРММ

На городской эспланаде завершилась работа проекта «Красим» Музея современного искусства ПЕРММ. Двадцать команд молодых художников, преимущественно студентов Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества, под чутким руководством кураторов — преподавателей академии Татьяны Нечеухиной и Рустама Исмагилова, а также главного хранителя ПЕРММ Всеволода Аверкиева раскрасили фигуры медведей, которые расположатся на эспланаде, в квартале у здания Законодательного собрания.

В завершение проекта экспертная команда музея определила три работы, которые войдут в коллекцию ПЕРММ. Выбор пал на медведей «Техно-коми» Татьяны Титовой и Ивана Дерендяева, «Пермь, укутанная звёздами» Евы Нурулиной и Ирины Зобачевой и «Полёт Васи Каменского на аэроплане» Егора Субботина и Артура Перова.

Эти медведи будут сохранены в качестве музейных объектов, как сообщает музей, «отражающих концептуальное разнообразие проекта и художественную интеграцию современного искусства в культурное пространство Пермского края».

Остальные 17 медведей сохраняют статус самостоятельных арт-объектов. Среди них и победитель зрительского голосования — «От малой к большой». За эту работу проголосовали 9,1% зрителей.

Все медведи возвращены с эспланады в музей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.