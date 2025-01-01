Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский музей современного искусства выбрал расписных медведей для музейной коллекции
Завершился проект «Красим»
На городской эспланаде завершилась работа проекта «Красим» Музея современного искусства ПЕРММ. Двадцать команд молодых художников, преимущественно студентов Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества, под чутким руководством кураторов — преподавателей академии Татьяны Нечеухиной и Рустама Исмагилова, а также главного хранителя ПЕРММ Всеволода Аверкиева раскрасили фигуры медведей, которые расположатся на эспланаде, в квартале у здания Законодательного собрания.
В завершение проекта экспертная команда музея определила три работы, которые войдут в коллекцию ПЕРММ. Выбор пал на медведей «Техно-коми» Татьяны Титовой и Ивана Дерендяева, «Пермь, укутанная звёздами» Евы Нурулиной и Ирины Зобачевой и «Полёт Васи Каменского на аэроплане» Егора Субботина и Артура Перова.
Эти медведи будут сохранены в качестве музейных объектов, как сообщает музей, «отражающих концептуальное разнообразие проекта и художественную интеграцию современного искусства в культурное пространство Пермского края».
Остальные 17 медведей сохраняют статус самостоятельных арт-объектов. Среди них и победитель зрительского голосования — «От малой к большой». За эту работу проголосовали 9,1% зрителей.
Все медведи возвращены с эспланады в музей.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.