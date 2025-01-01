Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский музей современного искусства выведет на эспланаду стадо медведей В рамках фестиваля «Город встреч» ПЕРММ возобновит свою паблик-арт-программу Поделиться Твитнуть

Рендер из презентации музея ПЕРММ

«Новому компаньону» стали известны подробности нового проекта Музея современного искусства ПЕРММ, который вошёл в программу летнего фестиваля «Город встреч».

Двадцать команд молодых художников, преимущественно студентов Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества, под чутким руководством кураторов — преподавателей академии Татьяны Нечеухиной и Рустама Исмагилова, а также главного хранителя ПЕРММ Всеволода Аверкиева раскрасят фигуры медведей, которые расположатся на эспланаде, в квартале у здания Законодательного собрания.

По замыслу авторов проекта «Красим», медведь — символ Перми — должен нести на себе визуальное воплощение пермской идентичности. Кураторы определили круг тем, от которых должны отталкиваться художники: авиация, космос, сварка, телекоммуникации, IT, химия, фармацевтика, медицина и коми-пермяцкий орнамент. Последняя тема появилась в связи с юбилеем Коми-Пермяцкого округа, а выбор остальных основан на социологических исследованиях Сергея Борисова и Анны Гор из Нижнего Новгорода, которые считают, что ядром пермского социума является научно-техническая интеллигенция.

ПЕРММ провёл закрытый конкурс, в котором участвовало 64 авторских проекта росписи. Двадцать проектов-победителей будут воплощены. Шаблон для раскрашивания — фигуру медведя, 3 м в длину, 1,8 м в высоту, 0,5 м в ширину — создал Всеволод Аверкиев. Малые архитектурные формы будут созданы из фанеры, пропитанной всеми необходимыми составами — антипожарным, влагоотталкивающим и прочими.

20 таких медведей будут установлены в белом зале музея ПЕРММ 25 июня, и художники приступят к раскрашиванию. Музей закупил акриловые фасадные краски, валики, комбинезоны для художников. Молодые авторы будут буквально жить в музее: уже запланированы обеды для них. Творческий процесс смогут наблюдать все посетители ПЕРММ. Результаты будут обнародованы 4 июля, в этот же день медведи выйдут на эспланаду. Посетители эспланады смогут выбрать любимого медведя: будет организовано зрительское голосование.

Фигуры медведей останутся на эспланаде до окончания фестиваля «Город встреч», после чего перейдут на баланс музея современного искусства и будут выставлены на цокольном этаже, где уже находится студенческая живопись, созданная в рамках стратегической сессии «Молодёжь в кампусе» в апреле нынешнего года.

Музей ПЕРММ на протяжении всей своей истории был проводником идей паблик-арта в Перми. Благодаря этой программе Пермь получила и «Пермские ворота» Николая Полисского (арт-объект был снесён во время реконструкции развязки на площади Гайдара), и «Счастье не за горами» Бориса Матросова, и «Яблоко» Жанны Кадыровой, и «Красных человечков» Андрея Люблинского, и многие другие известные объекты. Пропагандист и идеолог паблик-арта Наиля Аллахвердиева в декабре прошлого года была уволена с поста директора музея, однако программа паблик-арта осталась в государственном задании ПЕРММ, и её надо выполнять.

По своей идее «Красим» откликается на широко известные международные проекты в сфере паблик-арта, прошедшие в разные годы в мировых столицах. Так, с 1999 года в городах мира проходит «Парад коров»: художники расписывают фигуры коров из стеклопластика, которые потом устанавливаются в публичных пространствах — скверах, площадях и т.п. В Берлине в 2001 году стартовала программа United Buddy Bears: около 140 пластиковых фигур медведей в натуральную величину были раскрашены художниками из стран-членов ООН. Таким образом, символ Берлина стал основой для презентации разных национальных культур, что символизировало мультикультурность и толерантность города. Отголоски этой медвежьей истории уже появлялись в Перми в рамках фестиваля «Белые ночи»: в 2014 году на эспланаде прошла выставка скульптур «Мишки со всего света».





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