Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Надежда Павлова споёт арии Моцарта в Перми и в Москве Концерт 10 сентября можно будет посмотреть в онлайн-трансляции

Надежда Павлова

Антон Завьялов

10 сентября открывается концертный сезон в Пермской опере. Сопрано Надежда Павлова и пианист Павел Домбровский вместе с оркестром под управлением главного дирижёра театра Владимира Ткаченко исполнят сочинения Вольфганга Амадея Моцарта — концертные арии и «Шесть немецких танцев» (6 +).

На сайте театра сказано:

«Одна из самых востребованных певиц современности, Надежда Павлова владеет моцартовским репертуаром с чемпионской виртуозностью. Неслучайно, чтобы попасть на ее выступления, зрители преодолевают тысячи километров. Второй герой вечера — приглашенный пианист Павел Домбровский, лауреат международных конкурсов, доцент Российской академии музыки им. Гнесиных. Главный дирижер Пермской оперы Владимир Ткаченко выстраивает драматургию вечера таким образом, что публика, ожидающая праздник открытия сезона, наверняка встретит открытия и внутри самой программы».

Концерт можно будет увидеть в трансляции на странице театра ВКонтакте. Начало в 19:00.

Сразу после этого события Надежда Павлова, Владимир Ткаченко и оркестр театра отправляются в Москву. 12 сентября они впервые выступят в Президентской академии с теми же ариями, которые услышат 10 сентября пермские зрители.

