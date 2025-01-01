ФК «Амкар Пермь» покинул полузащитник Линар Шарифуллин Он выступал за «красно-чёрных» на правах аренды Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар Пермь"

Пермский футбольный клуб «Амкар» покинул центральный полузащитник Линар Шарифуллин. Как сообщает пресс-служба «красно-чёрных», он возвращается из аренды в «Нефтехимик».

Полузащитник присоединился к команде в августе 2025. Шарифуллин провёл за пермскую команду четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей.





Президент ФК «Амкар Пермь» Дмитрий Мартынов прокомментировал уход Линара Шарифуллина: «Линар был взят в аренду после повреждения Алекса Мацукатова на несколько матчей, чтобы закрыть за собой позицию в центре поля. Мы смогли договориться об этом с «Нефтехимиком» и с командой из «Золота», куда он собирался уйти в аренду. Сейчас Алекс уже восстановился и, по нашей договоренности, Линар будет играть в другой команде». Он также поблагодарил полузащитника «за самоотдачу и желание помочь» пермской футбольной команде.





Напомним, сегодня также стало известно об уходе тренеров «Амкара» Александра Кульчия и Владимира Усинына. До завершения текущего сезона исполнять обязанности главного тренера будет Ярослав Мочалов.

