Глава СК запросил доклад о поисках пропавшего в Пермском крае пенсионера

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил информацию о продвижении следствия по уголовному делу об исчезновении пенсионера в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

В СМИ опубликовано обращение жительницы Пермского края к главе СКР. Заявительница сообщает, что её отец пропал без вести в июле 2025 года, и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. В связи с данным происшествием Следственным управлением СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

Глава Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить отчёт о текущем состоянии и первых результатах расследования в рамках данного уголовного дела. Контроль исполнения данного поручения возложен на центральный аппарат СК России.

Напомним, 79-летний пермяк пропал 20 июля 2025 года. Родственники сообщили, что он уехал из дома по ул. Вавилова на дачу в Горную Талицу, после чего его местонахождение было неизвестно. Телефон пенсионера отслежен в районе Усть-Качки, позже сигнал пропал.

Через несколько дней появилась информация о том, что пропавший стал жертвой ДТП в районе Усть-Качки. Поиски объявили завершёнными, однако в день похорон 28 июля дочь мужчины сообщила, что выданное для погребения тело не принадлежит её отцу. Цвет и расположение волос погибшего оказались не такими, как у её отца, помимо этого на теле неизвестного была обнаружена татуировка, которой у мужчины никогда не было. С 29 июля поиски пропавшего официально возобновлены.

