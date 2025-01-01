Опубликованы фото подготовки площадки для застройки у Центрального рынка Перми Здесь появятся новые общественные пространства Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Павла Черепанова

В Перми начался снос старых зданий на территории, прилегающей к Центральному рынку. Участок, о котором идет речь, находится между ш. Космонавтов, Баковым переулком и ул. Эпроновской. Фото и небольшое видео с места демонтажа опубликовал в своём телеграм-канале глава комитета регионального Законодательного собрания по вопросам развития инфраструктуры Павел Черепанов.

«Застройщик должен будет создать доступные для жителей города новые общественные пространства, площадь и зеленый пешеходный бульвар. Новые торговые площади для малого бизнеса тоже будут предусмотрены», — написал он.

фото из тг-канала Павла Черепанова

Ранее «Новый компаньон» писал, что компания «Ингрупп» приступила к этапу подготовки площадки в районе Центрального рынка Перми для дальнейшего строительства. Застройщик планирует освоить территорию площадью 1,4 га, используя механизм КРТ. Архитектурная концепция, разработанная московским бюро Atrium, предусматривает возведение 29-этажного комплекса на стилобате. Проект предполагает размещение более 50 тыс. кв. м жилой площади и более 10 тыс. кв. м коммерческих помещений. Будущий жилой комплекс возле Центрального рынка получит название «СЭНС» (от английского «sense» — чувство).

