Власти Перми объявили повторный конкурс на обслуживание трёх автобусных маршрутов Ранее на него не поступило ни одной заявки Поделиться Твитнуть

МКУ «Городское управление транспорта» объявило повторный конкурс на обслуживание трёх автобусных маршрутов. Первые торги признаны несостоявшимися, так как на участие не поступило ни одной заявки. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Контракт, напомним, предполагает обслуживание трёх маршрутов : №31 (Комсомольская площадь — М/р Краснова — М/р Липовая гора), №83 (Ул. Ушинского — Ул. 1905 года) и №86 (Ул. Мотовилихинская — М/р Крольчатник). Согласно условиям договора, выигравшая компания должна будет использовать на этих маршрутах автобусы малого класса. Срок действия контракта составляет пять лет, до 31 декабря 2030 года.





Начальная (максимальная) цена договора — 343,3 млн руб. Источник финансирования — краевой и городской бюджет.





Заявки принимаются до 22 сентября, итоги подведут 24 сентября 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.