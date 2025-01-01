Власти Перми объявили конкурс на обслуживание трёх автобусных маршрутов Контракт будет действовать до конца 2030 года Поделиться Твитнуть

Городские власти готовы потратить более 343 млн руб. для заключения контракта по обслуживанию трёх маршрутов: №31 («Комсомольская площадь — М/р Краснова — М/р Липовая гора»), №83 («Ул. Ушинского — Ул. 1905 года») и №86 («Ул. Мотовилихинская — М/р Крольчатник»). Об этом сообщает «Рифей».

На эти цели из бюджета выделено 343,3 млн руб. — такова максимальная стоимость контракта.

Согласно условиям договора, выигравшая компания должна будет использовать на этих маршрутах автобусы малого класса. Срок действия контракта составит пять лет: до конца 2030 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале августа в Перми был отменён конкурс на обслуживание маршрута №83. Инициатором отмены выступило МКУ «Городское управление транспорта». Планировалось, что победитель тендера получит право на обслуживание этого маршрута в течение пяти лет, с ноября 2025 года по октябрь 2030-го. Начальная стоимость контракта оценивалась в 149,4 млн руб.

