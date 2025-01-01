В Перми аннулировали конкурс по выбору компании-перевозчика на маршруте №83 Это уже вторая попытка властей найти перевозчика Поделиться Твитнуть

В Перми отменили конкурс на оказание услуг по муниципальному маршруту №83 с сообщением «Ул. Ушинского — ул. 1905 года». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Такое решение принял заказчик — МКУ «Городское управление транспорта».

Предполагалось, что победитель аукциона получит пятилетний контракт на обслуживание маршрута №83 — с ноября 2025 по октябрь 2030 года. Начальная цена контракта была определена в размере 149,4 млн руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», в мае этого года перевозчики не заинтересовались обслуживанием маршрута №83, который предлагался в едином лоте с другим новым маршрутом — №84 («М/р Новые Ляды — СНТ «Сылва»). Тогда стоимость оказания услуг власти оценили в 173,5 млн руб.

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