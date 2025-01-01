В Пермском крае выявлен штамм коронавируса «Стратус» Тяжёлых случаев заболевания, связанных с ним, пока не наблюдалось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зарегистрировано распространение штамма коронавируса, получившего название «Стратус», об этом на пресс-конференции 8 сентября сообщила эпидемиолог Ирина Фельдблюм.

«Стратус» является подвидом «Омикрона» и появился в результате изменений и объединения существовавших ранее вариантов.

По словам эксперта, опасаться данного вируса не стоит, так как благодаря массовой вакцинации в предыдущие годы у населения сформировался иммунитет. В таких условиях вирус не проявляет агрессивности и утрачивает свои болезнетворные свойства.

Тяжёлых случаев заболевания, связанных со штаммом «Стратус», не наблюдалось, отметила Ирина Фельдблюм.

В регионе ежемесячно регистрируется до 400 случаев заражения COVID-19, примерно треть из которых приходится на новый штамм. В настоящее время вакцинация от COVID-19 не является приоритетной.

На брифинге также было отмечено отсутствие циркуляции вируса гриппа в Пермском крае на данный момент, однако наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.

