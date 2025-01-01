Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае стартовала прививочная кампания против гриппа Заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю составила в регионе 9300 случаев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 4 сентября по всей Российской Федерации началась прививочная кампания в преддверии эпидемического сезона 2025/26.

Как сообщает министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, регион готов и к вакцинации населения, и в целом к сезону насморка и гриппа. В Пермский край уже поступила вакцина против гриппа в количестве 400 тыс. единиц — это примерно четверть того, что необходимо на год. Всего ожидается поставка 1,9 млн доз вакцины.

Создано 600 прививочных бригад. Анастасия Крутень говорит, что при необходимости их количество может быть увеличено вдвое. Прививочные пункты будут созданы в торговых центрах, бригады будут по заявкам выезжать на предприятия при условии, что нужно будет прививать не менее 50 чел.

Для того чтобы благополучно пережить период эпидемии, необходимо привить 60% населения и 75% — в группах риска. В этих группах рекомендуется также сделать прививку против пневмококка, чтобы избежать самого опасного осложнения — пневмонии.

В настоящее время используются три противогриппозных вакцины: «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм уверяет, что все они высокоэффективны.

Специалисты рекомендуют прививаться в конце сентября — октябре, поскольку срок действия вакцины — пять месяцев, а эпидемиологический период заканчивается обычно в марте.

В этом году ожидается циркуляция тех же штаммов гриппа, что и год назад: H3N2 (гонконгский грипп) и H1N1. Ближе к весне, в феврале-марте, ожидается вирус группы B.

Сейчас уже начался сезонный подъём заболеваемости. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев, за прошлую неделю рост ОРВИ составил 30%, количество случаев — 9300. Это пока не грипп: в регионе циркулирует риновирус.

Количество случаев Covid-19 составляет по Пермскому краю 300-400 в неделю. Специалисты не рекомендуют прививаться от Covid: сейчас циркулируют «привычные» штаммы — «Омикрон» и «Омикрон стратус», по отношению к ним сформировалась широкая прослойка иммунного населения.

