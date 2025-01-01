Пермский ХК «Молот» на выезде обыграл челябинский «Челмет» Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу пермяков Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Пермский хоккейный клуб «Молот» провёл выездной матч против ХК «Челмет» из Челябинска. Матч на льду соперника закончился со счётом 3:1 в пользу пермяков. Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсетях.

Шайбы в ворота соперника забросили Дмитрий Аржанов №72, Даниил Лапин №11 и Максим Кицын № 51.





«Увозим из Челябинска два очка. Поздравляем всех болельщиков с победой и благодарим за поддержку!» — добавили в пресс-службе пермского хоккейного клуба «Молот».





Следующий, заключительный матч выездной серии пройдёт в среду, 10 сентября, с «Горняком-УГМК» из Верхней Пышмы. Начало игры — 18:30 по пермскому времени.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в понедельник, 8 сентября, пермский баскетбольный клуб «Бетсити-Парма» в товарищеском матче уступил казанскому «Униксу». Игра закончилась со счётом 76:63 в пользу БК «Уникс».

