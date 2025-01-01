Пермский «Бетсити-Парма» в товарищеском матче уступил сопернику из Казани Счёт в игре — 76:63 в пользу «Уникса» Поделиться Твитнуть

Фото: БК "БЕТСИТИ ПАРМА"

В понедельник, 8 сентября, пермский баскетбольный клуб «Бетсити-Парма» в товарищеском матче уступил казанскому «Униксу». Игра закончилась со счётом 76:63 в пользу БК «Уникс».

Полуфинальный матч прошёл в КСК «Арена» в Санкт-Петербурге. Игра состоялась в рамках «Кубка Кондрашина и Белова».





«УНИКС — серьёзная команда. Сегодня мы были недостаточно агрессивны в защите в начале первой четверти и в заключительной десятиминутке. Хотим добиться того, чтобы вся команда давала энергию защите, чтобы была хорошая ротация, чтобы была возможность держать давление на сопернике все 40 минут матча», — отметил главный тренер БК «Бетсити-Парма».





Евгений Пашутин также добавил, что «Уникс» хорошо играл в защите и давил на пермскую команду.





«В какой-то момент мы перестали двигать мяч, начали играть в их ритме. Этот матч дал нам много полезной информации», — резюмировал тренер.





Во вторник, 9 сентября, «Бетсити-Парма» поборется за бронзу в рамках «Кубка Кондрашина и Белова».

